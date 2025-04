Cuiabá tira 100% do Athletico e dorme na liderança da Série B

Com o resultado, o Cuiabá tirou os 100% de aproveitamento do Athletico e dorme na liderança, com sete pontos, seguido por CRB, Goiás, Coritiba, além do próprio CAP, todos com seis pontos. Como houve apenas um jogo nesta rodada, a tendência é que o time do Mato Grosso perca a ponta em breve. Veja os jogos ao final da reportagem!

O time do Paraná começou melhor e abriu o placar aos 14 minutos, quando Zapelli cobrou escanteio, Luiz Fernando desviou, e o zagueiro Léo marcou de cabeça. O Athletico então recuou e, assim, permitiu uma reação do Cuiabá, que levou perigo com Sander, duas vezes, e Denilson arriscando de fora da área.

O Cuiabá voltou melhor do intervalo e empatou, também aos 14 minutos e também em gol de cabeça oriundo de jogada de escanteio. O volante Lucas Mineiro marcou. Doze minutos mais tarde, o estreante Edu, ex-Cruzeiro e que tinha acabado de entrar em campo, serviu Pedrinho. Este arrastou a bola por alguns metros e marcou um lindo gol de fora da área. No último ato, o meia Max, do Dourado, foi expulso.

O Athletico volta a campo agora recebendo o CRB, nested domingo (20), às 19h na Ligga Arena. Já o Cuiabá ficará quase uma semana sem atuar e joga agora contra o Atlético-GO, na terça-feira (22), às 19h30.

Jogos da 3ª rodada da Série B

Terça-feira (15/4)

Cuibá 2 x 1 Athletico

Quarta-feira (16/4)

Paysandu x Chapecoense – 20h

Avaí x Operário – 20h

Coritiba x Novorizontino – 21h

Quinta-feira (17/4)

Goiás x Vila Nova – 19h

Criciúma x Athletic – 20h

CRB X Volta Redonda – 20h

Botafogo-SP X Remo – 20h

Ferroviária x Atlético-GO – 21h

América-MG X Amazonas – 21h35