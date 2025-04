Cuca tem mais duas baixas no Atlético para confronto contra o Santos

Meia e lateral desfalcam a equipe, que conta com oito jogadores no departamento médico; Técnico relacionou três jogadores da base

O técnico Cuca conta com uma lista extensa de desfalques no Atlético Mineiro neste início de Campeonato Brasileiro e mais dois jogadores vão ser desfalques na equipe: o meia Patrick e o lateral esquerdo Guilherme Arana.

Arana, portanto, se lesionou no empate contra o Vitória, no último domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Um exame de imagem detectou que o jogador sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Enquanto o meia Patrick teve uma entorse no tornozelo direito.