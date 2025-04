Cruzeiro x Flamengo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela sexta rodada do Brasileirão da categoria nesta quarta-feira (16), no CT Toca da Raposa I

Líder do Brasileirão Sub-20, o Cruzeiro recebe o Flamengo nesta quarta-feira (16), às 15h (de Brasília), na Toca da Raposa I, pela sexta rodada do campeonato. O Cabuloso tem 11 pontos na tabela, enquanto o Rubro-Negro, na 11ª colocação, tem sete. Confira as principais informações do duelo.

Como chega o Cruzeiro

Invicto e líder do Campeonato Brasileiro Sub-20, o time comandado por Luciano Dias soma 11 pontos, com três vitórias e dois empates. Após empatar com o Atlético-MG, o time celeste intensificou a preparação no CT da Toca da Raposa II, utilizado pelo elenco profissional. A novidade é o retorno do meia Felipe Morais, campeão Sul-Americano com a Seleção Brasileira Sub-17.

Por outro lado, o Cruzeiro terá cinco desfalques: os atacantes Navarro, Gustavo Zago e Gabriel Paé, todos no departamento médico, além do zagueiro William e do atacante Ruan Índio, que estão em fase final de transição. O atacante Rayan, suspenso, também está fora.

Como chega o Flamengo

Os Meninos da Gávea chegam para o confronto em busca de recuperação após o empate sem gols com o América-MG. Com sete pontos (duas vitórias, duas derrotas e um empate), o Rubro-Negro ocupa a 11ª colocação e terá pela frente o líder da competição, com 11 pontos.

A principal novidade será a presença do técnico português Nuno Campos à beira do gramado pela primeira vez, após regularização na CBF. Ele, aliás, terá quatro desfalques por lesão: o goleiro Lucas Furtado, o zagueiro Carbone, o volante Pablo Lúcio e o atacante Felipe Teresa. A equipe realizou o último treino na manhã desta terça-feira (15), na Arena da Bola, em Confins, Região Metropolitana de Belo Horizonte.