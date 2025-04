Coritiba x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão pode assumir a liderança provisória da Série B, enquanto Tigre tenta entrar no G4 do torneio

O Coxa chega com 100% de aproveitamento e na terceira colocação, com seis pontos. Caso vença, sobe, de forma temporária, para a liderança da competição. Já o Tigre somou quatro pontos e está na oitava colocação. Se conquistar o triunfo fora de casa, o clube paulista entra no G4 do torneio.

Em um duelo de invictos, Coritiba e Novorizontino se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), às 21h, no Couto Pereira. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B . As duas equipes querem subir ainda mais na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva através do serviço de streaming Disney+ Premium.

Como chega o Coritiba

O Coxa vem embalado na temporada. Com duas vitórias no começo da Série B, o clube trabalha para lotar o Couto Pereira em busca do topo da tabela. Para a partida desta quarta, Mozart não poderá contar com o lateral Alex Silva, suspenso, que deve ser substituído por João Almeida, que volta de lesão. Com isso, Zeca será deslocado para a direita. No ataque, Lucas Ronier volta após acompanhar o nascimento do filho e ocupa a vaga de Ruan Assis.

Como chega o Novorizontino

Depois de conquistar a primeira vitória na Série B, o Tigre vai até a capital paranaense em busca do primeiro triunfo como visitante. A expectativa é que Umberto Louzer use a mesma formação que bateu o Volta Redonda, em sua estreia pela equipe do interior paulista.

CORITIBA X NOVORIZONTINO

Terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data e horário: 16/04/2025, às 21h.

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Rangel; Zeca, Guilherme Aquino, Maicon e João Almeida; Filipe Machado, Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Nicolas Careca e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart

NOVORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Luís Oyama, Dantas e Matheus Frizzo; Waguininho e Robson. Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Inacio Barreto da Camara (AP)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)