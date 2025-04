Corinthians x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Dessa forma, os comandados do técnico Ramón Díaz somam 4 pontos e ocupam, no momento, a nona colocação. Já a equipe carioca está na quinta posição, com seis pontos, apenas um atrás do líder Flamengo.

Na sequência da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Fluminense nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Assim, o Tricolor tenta vencer a primeira longe do Rio de Janeiro e manter a boa fase desde a chegada de Renato Gaúcho. O Timão, por sua vez, vem de derrota para o arquirrival Palmeiras e busca encostar no pelotão de frente.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (16) terá a transmissão dos canais Premiere, CazéTV (Youtube) e RecordTV.

Como chega o Corinthians

O técnico Ramón Díaz espera contar com os retornos do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e do zagueiro Gustavo Henrique para o duelo com o Tricolor. Por outro lado, o meia Igor Coronado ainda faz tratamento de um trauma no ombro e é dúvida para o confronto na Neo Química. Além disso, Hugo Souza e Rodrigo Garro seguem fora, recuperando-se de suas respectivas lesões.

Como chega o Fluminense

Renato Gaúcho não poderá contar com Riquelme, que teve uma entorse no joelho esquerdo, assim como Isaque, que teve um problema semelhante, só que no joelho direito. Otávio tem uma lesão no tendão de Aquiles direito, enquanto Gabriel Fuentes contundiu a coxa esquerda. Por fim, o goleiro Marcelo Pitaluga se recupera de um problema em um dos dedos, Guga na coxa esquerda e Thiago Silva desfalca a equipe por um mês em virtude de um problema na coxa direita. Ganso e Hércules devem ser poupados por desgaste físico.