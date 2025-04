Corinthians TV atinge marco histórico de transmissão no Youtube e nas redes sociais

Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Impulsionado pelo título do Paulistão

O clube já havia divulgado outro feito relevante dias antes do recorde da ‘Corinthians TV’: novo patamar de engajamento nas redes sociais, impulsionado diretamente pela conquista do Paulistão. Dados colhidos do perfil ‘Timão Números’, especializado em marketing do clube, expuseram as mais de 26,7 milhões de interações nas plataformas Instagram, X, TikTok e Facebook. Trata-se de um recorde histórico da pasta.

Foram 22,720 milhões de interações somente no Instagram, seguido pelo TikTok com 2,618 milhões e pelo X com 784 mil. O Facebook, por sua vez, contabilizou 630 mil interações. Além disso, os vídeos publicados nas redes totalizaram 194 milhões de visualizações, demonstrando o alcance massivo das campanhas digitais.

Vale destacar que o departamento de marketing do clube organizou uma cobertura especial para a final contra o Palmeiras. A série “Aquecimento do Timão” foi lançada no pré-jogo pela ‘Corinthians TV’, preparando os torcedores para o clássico decisivo. Fora do ambiente digital, ações presenciais também foram promovidas, como ativações com ídolos do clube e distribuição de bandeirinhas na noite da final.

