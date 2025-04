Conselho do Vasco aprova criação da SPE visando reforma de São Januário

O Vasco segue os passos para tirar a reforma de São Januário do papel. Na última segunda (14), o Conselho Deliberativo do clube aprovou a criação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), que emitirá, venderá e receberá recursos pelos certificados do potencial construtivo do estádio. A reunião se deu na Sede Náutica da Lagoa, no Rio de Janeiro.

