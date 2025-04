Cédric Soares revela que está próximo de renovar com o São Paulo

Lateral enxerga com bons olhos as conversas que vem tendo com o clube. Expectativa é que vínculo seja estendido até o final do ano / Crédito: Jogada 10

Titular mais uma vez no empate contra o Cruzeiro, no último domingo (13), o lateral-direito Cédric Soares vive a expectativa de prorrogar seu vínculo com o São Paulo. O português possui contrato com o Tricolor até o final do mês, mas já há uma conversa por uma extensão do acordo, como falou o próprio jogador. “Estamos conversando. Há algum tempo que eles também demonstraram interesse em dar continuidade a esse contrato e estamos em conversas nesse momento. Tem sido positivo. Estamos positivos de ambas as partes. Penso que vamos chegar a um acordo e é o que temos nesse momento”, pontuou.