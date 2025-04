Cebolinha, do Flamengo, mira retorno ao Grêmio: ‘Futuro bem próximo’

Jogador revelou o desejo de retornar ao ex-clube e comentou sobre procura do Imortal enquanto atuava no futebol português

Antes de vestir a camisa do Flamengo, Everton Cebolinha construiu uma grande história com a camisa do Grêmio. Afinal, em sua passagem por Porto Alegre, conquistou grandes títulos, como a Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.

O atacante, portanto, lemba com carinho de sua história no clube. Após o confronto entre o Rubro-Negro carioca e o Tricolor Gaúcho, com vitória do Fla pelo Campeonato Brasileiro, o jogador revelou o desejo de retornar ao Imortal em um futuro próximo.