Ceará x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro tem início nesta terça-feira (15), quando Ceará e Vasco medem forças na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), no jogo único do dia. O prélio está marcado para 21h30. Quarto colocado, com seis pontos, o Cruz-Maltino vem de vitória sobre o Sport, enquanto o Vozão é o oitavo, com quatro pontos após três rodadas. A equipe vem de derrota para o Juventude e tentará manter a invencibilidade em casa no ano para sair com os três pontos.

É claro que a Voz do Esporte acompanhará, ao vivo, o embate. A transmissão começa às 20h. O time dos maiores craques do jornalismo esportivo já está escalado. Aldo Luiz, com sua voz de tenor, narra a peleja. João Miguel Lotufo deixa o confronto ainda mais interessante com seus comentários precisos. Por fim, o intrépido Pedro Rigoni, na reportagem, completa este trio de ataque infernal.