CBF descartou pênalti para o Grêmio: ‘Braço de Gerson em posição natural’

Comissão de arbitragem da CBF citou que o Imortal não foi prejudicado, pois jogador do Flamengo não teve a intenção de tocar com a mão

“A bola veio inesperadamente de um companheiro de sua equipe e o braço estava em uma posição natural, sem aumento do espaço corporal”, frisou o dumento do comitê de arbitragem da entidade.

O Grêmio alega que foi vítima de erro de decisão da arbitragem no seu último compromisso, a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na Arena. Os gaúchos indicam que o juiz Ramon Abatti Abel errou ao não marcar pênalti após toque de mão de Gerson dentro da área. Apesar disso, após análise do lance, nesta terça-feira (15), a comissão de arbitragem da CBF foi contrária à reclamação do Imortal, através de comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A jogada em questão ocorreu aos 14 minutos da primeira etapa, quando após tentativa de cruzamento de Braithwaite, Wesley, lateral-esquerdo do Flamengo, conseguiu travar. Contudo, a bola bateu no braço de Gerson. A Comissão de Arbitragem da CBF entende que o desvio no companheiro surpreendeu o camisa 8 da equipe carioca. Inclusive, considera que não houve a intenção de ampliar o espaço corporal ao tocar com a mão na bola. Na verdade, representou uma tentativa de reação devido à mudança de trajetória da bola. Inclusive, houve um desvio no corpo de Gerson, antes do toque na mão, situação que anularia o argumento de um toque proposital.

Grêmio ganha dois desfalques para enfrentar Mirassol

O Imortal terá o zagueiro Rodrigo Ely e o atacante Cristian Olivera como baixas para a partida contra o Mirassol, nesta quarta-feira (16), pelo Brasileirão. O defensor ficará sem atuar por um longo período. Afinal, ele sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo e deverá ficar afastado dos gramados por vários meses.

O defensor precisou deixar a partida contra o Flamengo, no último domingo, ainda no primeiro tempo, após se machucar em uma dividida. Por sinal, os exames de imagem constataram o rompimento do ligamento cruzado anterior. Além disso, o uruguaio segue em recuperação após precisar extrair um dente. O prazo para seu retorno é o Gre-Nal, no próximo sábado (19), na Arena, também pelo Campeonato Brasileiro.