CBF analisa pedido de pênalti do Inter: ‘Defensor atinge a bola de forma clara’

A reclamação do Inter sobre a atuação do árbitro Flavio Rodrigues de Souza por não marcar um possível pênalti no empate com o Fortaleza ganhou repercussão. Assim, a Comissão de Arbitragem da CBF analisou o lance por envolver uma das situações polêmicas da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar das contestações, por meio de um documento, o comitê entende que a decisão do árbitro foi correta.

De acordo com o parecer, “o defensor do Fortaleza/CE, de forma clara e cuidadosa, atinge primeiramente a bola com seus pés, sem infração. O atacante da equipe do Internacional/RS criou o contato ao se aproximar do defensor, colocando seu rosto na disputa da bola. Não há imprudência, e tão pouco, jogo perigoso“.