Casagrande volta a criticar Neymar: ‘A bola não é mais sua prioridade’

Comentarista avalia que astro não tem mais o poder de decisão e perdeu algumas valências físicas como força, agilidade e explosão / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Walter Casagrande considera que Neymar não tem mais a capacidade de decidir partidas. Para validar seu argumento, o comentarista cita que o craque tem dificuldades em repetir suas performances marcantes. Assim, em sua coluna no portal “Uol”, o ex-atacante indicou que o camisa 10 do Santos “não faz a mínima falta para time algum, muito menos para um grupo”. Com isso, Casagrande condenou a alta expectativa que se criou com a sua volta ao Peixe. O ex-jogador avalia que Neymar não apresenta regularidade, especialmente em um padrão de destaque no futebol. Inclusive, o atacante do Santos, já há algum tempo se notabiliza pelas séries de lesões em comparação aos gols.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o comentarista frisa que uma das situações que o atrapalha são as perdas de algumas valências físicas como a força, a agilidade e a explosão. “A bola e a sua profissão não são mais prioridades para ele há tempos”, ressaltou Casagrande. Ex-jogador afirma que Neymar desprezou o Santos Tal afirmação ocorreu por entender que nas últimas semanas Neymar deu preferência aos compromissos com a Fúria, clube do qual é presidente na Kings League, em comparação as suas responsabilidades com o Santos. “Ele precisa jogar com mais frequência, se dedicar de verdade ao Santos e começar a fazer a diferença, pelo menos para tirar o time dessa situação, ou o ambiente mudará. O problema é que Neymar manda no Santos, então quem irá cobrar empenho da parte dele? A torcida santista irá se satisfazer só com a presença dele, mas com derrotas e zona de rebaixamento? O técnico Pedro Caixinha vai pagar a conta sozinho?”, refletiu o ex-jogador