Bragantino divulga fotos do ‘novo estádio’; veja imagens

O Red Bull Bragantino divulgou nesta terça-feira (15) imagens da reforma do Estádio Cícero de Souza Marques. Esta será a casa do Massa Bruta até o Nabi Abi Chedid ter a sua reforma concluída. A ainda atual casa do Braga virará uma “arena”, deixando de ser “raiz”, em projeto que deve durar cinco anos.

O Bragantino ainda não informou quando dará um "até logo" para o Nabi Abi Chedid e se mudará provisoriamente para o Cícero de Souza Marques. Entretanto, a mudança deve ser em breve, ainda neste ano. A reforma, financiado pelo próprio clube, custou cerca de R$ 22 milhões, com foco na adequação e modernização.

O estádio Municipal, naturalmente, pertence à prefeitura de Bragança Paulista. Porém, foi concedido ao Massa Bruta de forma temporária. As obras no Cícero de Souza Marques tiveram início em fevereiro do ano passado. Os dois estádios, inclusive, estão separados por 3 km, e ambos estão na cidade de Bragança Paulista (SP). Aliás, agora o "novo velho" estádio municipal terá capacidade para cerca de 10 mil torcedores, contando ainda com melhorias significativas em espaços como vestiários, lanchonetes, arquibancadas e sala de imprensa.

O Bragantino volta a campo agora nesta quarta-feira (16), visitando o Sport às 19h pela quarta rodada do Brasileirão. No domingo (20), volta ao Nabi, em duelo contra o Cruzeiro.