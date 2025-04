Botafogo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e São Paulo se enfrentam, nesta quarta-feira (16), às 18h30, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encontro entre dois treinadores contestados em diferentes cenários: o alvinegro Renato Paiva, que ainda não convenceu a torcida. E o tricolor Luis Zubeldía, este, sim, na corda bamba e com possibilidades de cair diante de uma jornada infeliz.

Como chega o Botafogo?

Com quatro pontos e bem no meio da tabela do Nacional, o Botafogo precisa dar uma resposta à torcida depois da derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no último sábado (12), em Bragança Paulista. Neste cenário, o técnico Renato Paiva tem a missão de, no mínimo, com um bom resultado, minimizar a insatisfação dos alvinegros. Mudanças na equipe, principalmente no meio e nas laterais, podem ser acenos à torcida.