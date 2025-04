Betinho Marques: Não tem dinheiro, na volta o Galo compra

Para o momento atual, na engrenagem de Cuca, o time do Atlético tem carências

Hexacampeão mineiro, time melhor e mais comprometido que o de 2024, tudo isto é uma relativa verdade. Mas o elenco, o “cardápio” oferecido ao treinador Cuca segue a mesma linha da temporada anterior, é a “conta do chá”. Sem grandes opções técnicas de reposição, a gestão da SAF flerta com a repetição de cenários e as metas não ditas podem estar cada vez mais claras.

Mas se a torcida pedir contratações para ganhar o Brasileirão? Aí vão dizer que não há dinheiro, que não há janela aberta, que na volta a gente compra, que o fluxo de caixa tá ruim, que tem o metrô de Belo Horizonte impactando na acidez da água da Lagoa da Pampulha e que as debêntures são papéis legais. Vão falar que ninguém adivinha lesões, que dois a zero é resultado perigoso, que expulsão com trinta segundos não se pode prever, que faz até mal e que a culpa de tudo é das estrelas e de todo olho gordo…