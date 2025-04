Arias está perto de igualar o segundo maior garçom do Fluminense no século

Destaque do Tricolor neste início de temporada, atleta também abre distância para Arrascaeta como maior garçom do futebol brasileiro desde 2022

Um dos principais nomes do atual elenco do Fluminense, Arias foi novamente decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã. Afinal, o colombiano deu a assistência para a finalização de Samuel Xavier, autor do gol nos minutos finais da partida pelo Campeonato Brasileiro. Diante disso, ele está bem próximo de ultrapassar o segundo atleta com mais passes para gol pelo clube no século.

Além disso, o jogador abriu uma distância ainda maior para Arrascaeta como maior garçom do futebol brasileiro desde 2022 (48 x 43). Destaque tricolor, ele também está perto de igualar seu número de passes para gols em 2024.

Isso porque na última temporada, Arias terminou com oito assistências e, agora, já tem sete em 2025, com apenas quatro meses, ao lado de Luciano Juba (Bahia) e Raphael Veiga (Palmeiras). O jogador, então, está atrás apenas de Depay, do Corinthians, que tem oito, e promete brigar pela liderança desse fundamento ao longo do ano, assim como ajudar o Fluminense na briga por títulos.

Com o triunfo sobre o Peixe, o Tricolor agora soma seis pontos, apenas um atrás do líder do Brasileirão, o arquirrival Flamengo. Assim, a equipe carioca volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada.