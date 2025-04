Árbitro relata ofensas homofóbicas a Romero, do Corinthians

Atacante foi alvo de insultos no aquecimento do dérbi do último final de semana, vencido pelo Palmeiras / Crédito: Jogada 10

Ofensas homofóbicas da torcida do Palmeiras direcionadas ao atacante Romero, do Corinthians, durante o dérbi do último sábado (12) constam na súmula da partida. O documento foi divulgado pela CBF nesta terça-feira (15) e, naturalmente, assinado pelo juiz Rafael Rodrigo Klein. “Informo que tivemos conhecimento, no dia após a partida, por meio da imprensa, um fato ocorrido durante o aquecimento das equipes, no qual a torcida do Palmeiras entoou cantos homofóbicos em direção ao atleta Ángel Rodrigo Romero Villamayor, da equipe do Corinthians”, relatou o juiz.