Após susto por problema de saúde, Ganso revela apoio dos companheiros de Fluminense

“Meu primeiro pensamento foi a forma como aconteceu. Ter tempo de Fluminense facilitou o diagnóstico. Há seis anos, faço esse exame de pré-temporada. Em cinco minutos, o doutor Fabrício ligou o alerta e falou: “Para, tem um negócio diferente”. Então veio o susto. Fiz a ressonância e, a partir dali, decidimos o que fazer. Depois desse momento de susto, botei na minha cabeça que ia me recuperar, me cuidar e voltar a jogar futebol. Pensei: “Não é possível que ia parar de jogar futebol, com uma carreira tão bonita, dessa forma”. Vieram o susto e uma força muito grande de dentro de mim”, revelou.

Ainda segundo Ganso, o monitoramento segue em dia. Ele atua e treina com um dispositivo, além de continuar o medicamento. O camisa 10 brinca com o novo apelido: Coração Valente, o mesmo do atacante Washington, campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010.

“Senti felicidade, alívio de fazer aquilo que amo. Foi um sentimento inexplicável, porque estava todo mundo me ajudando, torcendo por mim. Eu tinha plena certeza de que conseguiria voltar, até pela minha dedicação na recuperação. Falei que iria estar junto do pessoal, sou o mais velho do grupo, com mais tempo de clube. Acho que tinha que passar a importância do que eu sou dentro do elenco, um dos capitães do time, um exemplo, um cara que procura ajudar todo mundo, não só os jogadores, mas o entorno inteiro do clube. Mostrar que eu queria estar junto. Não é só por estar jogando dentro de campo ou estar fora, quero ajudar o Fluminense em todos os momentos”, disse.

