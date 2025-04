Vídeo! Ex-técnico do Flamengo quebra protocolo e celebra vitória em um bar junto com torcedores

A convincente vitória do Wolverhampton por 4 a 2 sobre o Tottenham, no domingo (13) caiu positivamente para dois cenários distintos do clube. Esportivamente, serviu para consolidar a recuperação da equipe na Premier League, mas, simbolicamente falando, também estreitou relações entre torcedores e o técnico Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians. Isso porque o português se uniu aos adeptos para cumprir uma promessa e celebrou o triunfo bebendo uma cerveja num pub da cidade.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, com vídeos acumulando milhares de views desde a primeira postagem. Alguns registros evidenciam justamente o carinho recebido por Vítor Pereira durante o encontro descontraído, no tradicional pub The Moon Under Water, localizado no centro de Wolverhampton. O técnico bebeu junto com os fieis e ainda tirou fotos com outros que estavam no local.