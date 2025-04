Vegetti, do Vasco, entra no top 20 de estrangeiros com mais gols pelo Brasileirão

Além do argentino, Arrascaeta (Flamengo), Germán Cano (Fluminense), Calleri (São Paulo) e Ángel Romero (Corinthians), presentes na lista, estão em atividade. O líder do ranking é Petkovic, que marcou 84 gols no Brasileirão entre passagens por Flamengo, Vasco, Vitória, Fluminense, Santos, Atlético-MG, etc.

Por fim, o Vasco volta a campo nesta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Ceará pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, será mais uma chance do argentino avançar neste seleto grupo e ajudar os comandados do técnico Fábio Carille a seguir no G4 da competição.