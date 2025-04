Vasco terá apenas um jogo em São Januário nos próximos nove

O primeiro deles é logo nesta terça, quando o Cruz-Maltino enfrenta o Ceará, no Castelão, em Fortaleza (CE), pela quarta rodada do Brasileirão. No sábado (19), o time volta ao Rio de Janeiro para atuar como mandante, mas no Maracanã, contra o Flamengo, também pela liga nacional.

A terceira partida é, enfim, em São Januário. Será na terceira rodada da Sul-Americana, contra o Lanús (ARG), no dia 22. Depois, são incríveis seis partidas longe do Caldeirão cruz-maltino. Primeiro, a equipe visita o Cruzeiro, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pelo Brasileirão. Pouco depois, encara o Operário, em Ponta Grossa (PR), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Posteriormente, no primeiro compromisso de maio – no dia 4, contra o Palmeiras -, o Vasco volta a jogar como mandante. Desta vez, no entanto, o jogo será em Brasília, já que a direção vascaína optou pela venda do mando de campo para o Mané Garrincha. A partida vale pela sétima rodada do Brasileirão.

Por fim, três jogos como visitante. Primeiro, contra o Puerto Cabello, na Venezuela, pela abertura do returno da fase de grupos da Sul-Americana. Na sequência, três dias depois, visita o Vitória, pela oitava rodada do Brasileirão. Encerra a sequência, então, contra o Lanús, no Néstor Díaz Pérez, na Argentina, pela quinta rodada da Sula.