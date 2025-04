Seleção desembarca no Rio após conquista do Sul-Americano Sub-17

Brasil derrotou a Colômbia no sábado (12) em disputa de pênaltis da decisão e se classificou também para Copa do Mundo da categoria

A Seleção Brasileira Sub-17 chegou na madrugada de segunda-feira (14) ao Rio de Janeiro com o troféu do Sul-Americano. Os atletas continuaram celebrando a conquista, que veio após uma vitória sobre a Colômbia nos pênaltis por 4 a 1. No tempo regulamentar, as equipes empataram por 1 a 1, no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena.

“É um sentimento de muita alegria. A gente trabalhou bastante para conseguir esse título. E agora, quando a gente chega aqui, vemos que o nosso trabalho valeu a pena. Que a nossa luta no dia a dia, o trabalho de todo dia acordando cedo, descansando, se alimentando bem, se cuidando, valeu a pena, o sacrifício valeu a pena”, disse o meio-campista Tiago.