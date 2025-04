Santos demite o técnico Pedro Caixinha após três rodadas sem vencer no Brasileirão

Português não resiste ao início ruim do Peixe no Campeonato Brasileiro; Cesar Sampaio assume interinamente

O português Pedro Caixinha não resistiu a mais uma derrota do Santos — desta vez para o Fluminense, no último domingo (13) — e a diretoria optou pela demissão no início da tarde desta segunda-feira (14). A decisão se deu após uma reunião entre as partes no CT do Peixe. O treinador já vinha pressionado desde o Campeonato Paulista.

Além de Caixinha, também deixam o Santos os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman. O auxiliar César Sampaio, que já integra a comissão permanente do clube, assume o time de forma provisória.