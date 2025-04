Samuel Xavier, do Fluminense, explica discussão com Neymar: ‘Cada um tem sua estratégia’

Lateral, autor do gol da vitória do Tricolor, revive duelo com o atacante do Peixe e celebra boa atuação, no Maracanã, pelo Brasileirão

O confronto entre Fluminense e Santos, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro marcou um duelo particular em campo. De um lado, o lateral-direito Samuel Xavier, que marcou o gol da vitória tricolor por 1 a 0 e, do outro, Neymar, que voltou de lesão e atuou durante todo o segundo tempo. No fim do jogo, o atleta tricolor arriscou a finalização e estufou a rede do goleiro Gabriel Brazão.

Dentro das quatro linhas, a marcação gerou estresse e desentendimentos entre os dois. Assim, o atacante do Peixe chegou a receber um cartão amarelo e colocar o dedo na cara do lateral tricolor.