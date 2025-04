SAF do Botafogo inaugura escritório corporativo no Estádio Nilton Santos

CEO da SAF do Glorioso, Thairo Arruda celebrou, com entusiasmo, a abertura deste novo espaço

O Botafogo inaugurou, nesta segunda-feira (14), no Estádio Nilton Santos, o escritório corporativo da SAF. O espaço, totalmente reformulado, representa os valores, a cultura e a visão estratégica do Glorioso. Afinal, o próprio clube destacou que este ambiente moderno, funcional e imersivo demonstra os pilares de uma nova era.

CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda celebrou, com entusiasmo, a abertura deste novo espaço no 5º e 6º andares do Colosso do Subúrbio.