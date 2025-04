Rony minimiza pressão no Atlético por primeira vitória no Brasileirão

Titular desde sua chegada ao Atlético em fevereiro deste ano, o atacante Rony minimizou o fato de a equipe ainda não ter vencido após três rodadas no Campeonato Brasileiro. Dos nove pontos disputados, o Galo soma dois. Apesar do empate por 2 a 2 com o Vitória, no Mineirão, no último domingo (13), o camisa 33 tranquilizou a torcida. Afinal, vê o time consciente do que precisa fazer para se recuperar na competição.

“São jogadores muito experientes e rodados, que sabem que quando as coisas começarem a acontecer, tudo melhora. Estamos jogando bem, criando. O difícil seria se não estivéssemos criando. Estamos no caminho certo e na hora certa as coisas vão começar a acontecer. Espero que já seja no próximo jogo”, iniciou.