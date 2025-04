Palmeiras se reapresenta, e Paulinho comemora estreia vencedora: ‘Momento marcante’

Camisa 10 do Verdão encerra, portanto, longa espera, já que não entrava em campo desde novembro do ano passado

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira (14) para dar início à preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais na vitória sobre o Corinthians, no último sábado, seguiram o cronograma regenerativo no centro de excelência. Os demais fizeram um treino técnico em campo reduzido e objetivos determinados pela comissão técnica.

Depois de quatro meses de recuperação, Paulinho entrou no segundo tempo em substituição a Estevão e fez duas finalizações na área corintiana em sua estreia com a camisa alviverde. Contente com sua performance, ele fez questão de agradecer o apoio que recebeu no decorrer de sua recuperação.