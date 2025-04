Palmeiras iguala maior sequência de vitórias na temporada e embala em 2025

Alviverde venceu o Corinthians, no último sábado (12), na Arena Barueri, e agora conta com Paulinho como opção ofensiva de Abel

No total, o time marcou oito gols e sofreu somente três nos duelos contra Sporting Cristal, Cerro Porteño, Sport e Corinthians, pela Libertadores e pelo Brasileirão, respectivamente. Antes disso, o Verdão havia alcançado uma sequência semelhante no Campeonato Paulista, quando superou Botafogo-SP, Mirassol, São Bernardo e São Paulo, entre o fim de fevereiro e o início de março.

O Palmeiras venceu e convenceu diante do Corinthians no último sábado, na Arena Barueri. Com o resultado, o time igualou sua maior sequência de invencibilidade na temporada e animou os torcedores em meio ao processo de reconstrução. Outro motivo de empolgação foi a estreia dos reforços. Entre eles, Paulinho, agora 100% recuperado de lesão, fez seu primeiro jogo com a camisa do Verdão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Palmeiras vence Corinthians no primeiro dérbi após final do Paulista

Contudo, outro ponto importante foi a primeira vitória sobre o Corinthians em 2025. No estadual, em três confrontos, o Palmeiras havia empatado dois jogos e perdido um, o que resultou no vice-campeonato paulista. Abel Ferreira valorizou o triunfo sobre um grande rival e destacou a importância dos pontos para a disputa do Brasileirão.

“O Corinthians é um dos rivais que enfrentamos ao longo do ano, e esta competição serve para somar pontos, seja contra quem for. Para mim, é tudo igual. É um adversário que precisamos vencer. Não vou mudar minha postura” afirmou Abel após ao triunfo.

Próximos jogos do Palmeiras

Agora, o Palmeiras se prepara para dois jogos fora de casa: enfrenta o Internacional na quarta-feira (16), no Beira-Rio, e depois encara o Fortaleza, no domingo, no Castelão. Com sete pontos em três rodadas, ao lado do Flamengo, o time paulista aparece entre os líderes do Campeonato Brasileiro.