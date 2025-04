Paiva insiste com De Paula e não vê o volante do Botafogo fora de posição

A torcida do Botafogo anda na bronca com o time. Afinal, a equipe não conseguiu repetir a atuação que teve contra o Palmeiras nos quatro compromissos seguintes e perdeu para o Bragantino por 1 a 0, no último sábado (12), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os alvinegros escolheram os seus vilões do fim de semana. Um deles é o volante Patrick De Paula, escalado mais uma vez pelo técnico Renato Paiva como o último homem do meio de campo. O treinador português sustenta que tomou a melhor a decisão contra o Massa Bruta.

“Jogou mais solto, não foi um 10, mas atuou mais nas costas dos marcadores. Por cansaço, refrescamos a equipe”, justificou o comandante lusitano.