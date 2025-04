Neymar se despede de Pedro Caixinha, demitido do Santos: ‘Prazer enorme’

Atacante se pronuncia em suas redes sociais após português não resistir à derrota para o Fluminense, no domingo, no Maracanã

O astro Neymar utilizou sua conta no Instagram para mandar uma mensagem ao técnico Pedro Caixinha, demitido do Santos nesta segunda-feira (14). O camisa 10 do Peixe se despediu do treinador e o agradeceu pelo período de trabalho. No último domingo, o Peixe perdeu para o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão.

“Mister… foi um prazer enorme trabalhar com você. Te desejo muito sucesso em sua vida, obrigado por tudo”, escreveu Neymar, em publicação nos stories de seu Instagram.