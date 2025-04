Napoli goleia o Empoli e mantém vivo sonho do título italiano

Com Lukaku e McTominay inspirados, napolitanos fazem 3 a 0 e voltam a ficar apenas três pontos atrás da líder Inter / Crédito: Jogada 10

Entrando pressionado pela vitória da Inter no fim de semana, o Napoli fez o dever de casa e manteve o título italiano em aberto nesta segunda-feira (14). Jogando no Diego Armando Maradona, em Nápoles, o time da casa goleou o Empoli por 3 a 0, pelo encerramento da 32ª rodada, e, com isso, voltou a ficar apenas três pontos atrás da líder. Lukaku e McTominay, inspirados, foram os nomes do jogo. LEIA MAIS: Após revés para o Arsenal, jogadores do Real Madrid quase brigaram em treino

A abertura do placar não tardou. Após um período de pressão inicial dos visitantes, o Napoli chegou ao seu primeiro gol aos 17′. McTominay recebeu de Lukaku com enorme liberdade no meio-campo e carregou. Ao chegar perto da meia-lua, soltou o pé direito num chute rasante, sem chances para o goleiro Devis. Foi o primeiro gol do escocês desde fevereiro, encerrando um jejum de sete jogos sem marcar. Na sequência, quase um golaço de Politano, que cortou para a esquerda e mandou em arco para grande defesa do goleiro. Na sobra, McTominay tentou novamente, mas parou no arqueiro. Aos 26′, quase gol brasileiro. Politano cruzou da direita e David Neres, de primeira, não ampliou por pouco, já que Devis Vásquez voltou a parar o ataque napolitano. Lukaku e McTominay, porém, queriam resolver logo a parada e, com 16 minutos da etapa final, o placar já marcava 3 a 0. Primeiro, o belga recebeu de Oliveira e chutou bonito para fazer o segundo, aos 11′. Cinco minutos depois, Lukaku voltou a servir McTominay, vice-artilheiro do Napoli na Serie A. Ele cruzou da direita e o escocês testou firme para fazer seu oitavo na competição e, assim, dar números finais no Diego Armando Maradona. Próximos passos Com a vitória, o Napoli segue em segundo lugar, mas volta a ficar apenas três pontos atrás da líder Inter – 68 a 71 -, apesar de não ter mais confronto direto contra os Nerazzurri. O time de Antônio Conte volta a campo no sábado (19), quando visita o Monza, pela 33ª rodada.