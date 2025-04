Murilo tem lesão detectada na coxa e é mais um desfalque no Palmeiras

Murilo sentiu um incômodo no aquecimento do clássico contra o Corinthians, no último sábado (12). O zagueiro iria começar o Dérbi como titular, mas acabou sendo poupado e deu um lugar à Micael. A tendência é que Abel Ferreira mantenham o jogador junto com Bruno Fuchs e Gustavo Gómez na defesa contra o Internacional, na quarta (16).

Com a lesão diagnostica, o zagueiro se junta a outros desfalques do Palmeiras que estão no departamento médico. Além do defensor não pode contar com Bruno Rodrigues, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, Mayke, com lesão na coxa esquerda, Lucas Evangelista, com trauma na coxa direita, e Raphael Veiga, com luxação no ombro esquerdo.

