Michael sofre torção, mas pode atuar em Flamengo x Juventude

Atacante torceu o tornozelo esquerdo na vitória sobre o Grêmio no útimo domingo (14), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro

O atacante Michael torceu o tornozelo esquerdo na vitória sobre o Grêmio no útimo domingo (14), pela terceira rodada do Brasileirão. O diagnóstico veio na reapresentação do Flamengo, no Ninho do Urubu, na manhã desta segunda. A informação é do “ge”.

Apesar da torção, o atacante não preocupa a partida contra o Juventude, na quarta-feira, no Maracanã. O departamento médico rubro-negro acredita que o jogador ficará à disposição de Filipe Luís, por ter sido uma lesão “muito leve”.