Mbappé, do Real Madrid, corre risco de ficar de fora da final da Copa do Rei

Expulso no último domingo (13), Kylian Mbappé pode levar até três jogos de suspensão pela entrada grave em Blanco, do Alavés, e corre o risco de ficar fora da final da Copa do Rei, contra o Barcelona. Agora, o futuro do craque francês está nas mãos da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que irá analisar o lance.

Aos 38 do primeiro tempo, no confronto pela 31ª rodada da La Liga, no estádio de Mendizorroza, o atacante acertou a canela do meia Antonio Blanco. No primeiro momento, o árbitro Soto Grado deu amarelo, mas trocou para o vermelho após consultar o VAR. A equipe merengue, mesmo assim, ficou com os três pontos ao vencer por 1 a 0, com gol de Camavinga.