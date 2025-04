Lucas Silva revela reunião com dono da SAF do Cruzeiro e cita pacto de blindagem

Volante da Raposa conta detalhes do encontro com Pedro Lourenço e quer elenco fechado 'para nada tumultuar' o ambiente do clube

Um dos nomes importantes do elenco do Cruzeiro, Lucas Silva esteve na reunião com o dono da SAF do clube, Pedro Lourenço. Após o empate com o São Paulo pelo Brasileirão, ele destacou o encontro com o empresário e espera que os jogadores mudem de postura após conversa. Além disso, espera que elenco possa se fechar para evitar qualquer time de tumulto.

“Uma conversa muito boa, franca, muito aberta. O presidente é sempre muito bem receptivo com os jogadores. Ele tem o máximo respeito por nós. A gente reconheceu nosso momento, que não é o melhor. Entrega tudo do bom e do melhor. A gente disse que vai dar alegrias para ele, que nossa postura ia mudar”, destacou.