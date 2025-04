Lesões de advogada que denunciou Payet por agressão são confirmadas em perícia

Segundo o documento de uma das perícias, realizada em 1º de abril, os hematomas no corpo de Larissa ocorreram a partir de uma “ação contundente”. Embora o exame não apresente conclusão quanto à origem exata, notou-se uma cicatriz evidente no antebraço esquerdo da vítima. A ação, então, mencionou a ferida de forma separada.

Laudos periciais emitidos no início de abril confirmaram a existência de múltiplas lesões físicas em Larissa Ferrari, advogada que acusa o francês Dimitri Payet de agressões física, psicológica e sexual . Exames realizados em duas etapas distintas, nos estados do Paraná e do Rio de Janeiro, indicaram “ação contundente” no pedido de medida protetiva. O atleta do Vasco ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.

Uma nova perícia conduzida no dia 8 de abril pela Polícia do Paraná confirmou três lesões adicionais: uma na coxa esquerda, outra na perna direita e uma terceira na região glútea. Larissa também foi submetida a avaliação psicológica em três datas distintas no início do mês. Isso porque a análise concluiu que a advogada apresenta quadro compatível com Transtorno de Personalidade Borderline e traumas relacionados à violência. O laudo mencionou, com base nos depoimentos, episódios de violência física e psicológica, além de abusos de cunho sexual.

Advogada denuncia Payet

A situação ganhou repercussão nacional após Larissa Ferrari registrar dois boletins de ocorrência — um no Rio de Janeiro e outro em União da Vitória, no Paraná — solicitando medida protetiva. A advogada entrou com ação alegando agressões, ameaças verbais e psicológicas. “Ele dizia que alguém ia cuidar de mim, me deixar segura. Essas palavras tinham um tom intimidador”, revelou.

Larissa relatou, em entrevista ao ‘Extra’, episódios de extremo abuso emocional por parte de Payet como forma de punição — especialmente em situações marcadas por ciúmes. “Ele me pedia para beber minha própria urina, me sujar, lamber o chão, lamber o vaso. Cheguei a beber água do vaso. Eu não consigo acreditar que fiz isso”, declarou visivelmente abalada.

As acusações levaram à abertura de um inquérito policial, que está em andamento, a fim de apurar detalhadamente os fatos e colher novos depoimentos. O caso gerou grande mobilização pública, principalmente pela gravidade das alegações e pelo envolvimento de um atleta de renome internacional.