Kaio Jorge busca espaço no Cruzeiro: ‘Espero ter mais oportunidades’

Titular no confronto contra o São Paulo, o atacante fez o gol de empate do Cabuloso no Morumbis para evitar a terceira derrota consecutiva / Crédito: Jogada 10

Após três derrotas consecutivas, o atacante Kaio Jorge marcou o gol que encerrou a sequência negativa do Cruzeiro na temporada. Afinal, com o tento, o Cabuloso empatou em 1 a 1 com o São Paulo no último domingo (13), dentro do Morumbis. Titular da equipe na ocasião, o camisa 19 falou sobre a busca por um espaço na equipe. “Falar para você que quero jogar, independentemente se vai ser pelos lados, pelo meio. Quero estar dentro de campo, ajudando o Cruzeiro. Espero ter mais oportunidades, sequência de jogo. Estou aqui para ajudar o Cruzeiro. Encaixar detalhes e ver se o professor dá uma sequência para eu conseguir jogar com mais frequência”, disse o jogador.