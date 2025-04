Jornalista vê Santos com esperança em ‘jogador que não existe’: ‘Neymar voltou?’

A reestreia de Neymar com a camisa do Santos diante do Fluminense no Maracanã, reacendeu as esperanças dos torcedores santistas, apesar do revés, mas também provocou críticas contundentes. Entre os comentários mais enfáticos, destaca-se do ex-jogador e comentarista Walter Casagrande. O comunicador destacou a falta de empenho do camisa 10 como um dos fatores para o momento crítico do Peixe, que demitiu o técnico Pedro Caixinha nesta segunda-feira (14).

Em sua análise, Casagrande tirou todo impacto do astro como uma força decisiva no futebol. “O Neymar de 2025 não faz a mínima falta para time algum. Muito menos para um grupo”, afirmou o colunista ao questionar o envolvimento do jogador com o Santos. Isso porque o jornalista entende que o atacante tem priorizado compromissos paralelos, como aparições na Kings League e festas particulares, em detrimento de seu desempenho profissional. “Ele esteve no Carnaval, em festa em Mangaratiba e presente em três jogos da ‘Furia'”, completou.