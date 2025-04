Internacional supera marca invicta do ano passado e já mira outro feito

Uma situação que valoriza mais essa proeza no atual cenário é que o Inter ainda não perdeu na temporada. Até o momento são 11 vitórias e seis empates no ano. Há algumas diferenças entres os dois feitos. Em 2024, a equipe gaúcha alcançou a marca de invencibilidade em cem dias. Nesta temporada, o Colorado alcançou a proeza com 83 dias. Inclusive, o time igualou a marca com uma diferença de 20 dias.

O empate por 1 a 1 com o Fortaleza foi simbólico para o Internacional , pois permitiu que a equipe superasse uma marca de partidas sem perder recente. Afinal, o resultado permitiu que o Colorado alcançasse os 17 jogos de invencibilidade na temporada. Portanto, superou em um duelo a façanha que conquistou na edição passada do Campeonato Brasileiro já sob o comando de Roger Machado.

No ano passado, a proeza envolveu somente uma competição, o Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, a marca neste ano envolve o Gauchão, a Copa do Brasil e o início da edição de 2025 do mesmo torneio da temporada passada. Por sinal, há algumas semelhanças entre as façanhas, entre elas o rendimento positivo, que representa sequência neste ano e traz esperança para novas conquistas. Em ambos os casos, o técnico Roger Machado também precisou realizar modificações na zaga por lesões, especificamente com a entrada de Rogel. Em 2024, o defensor uruguaio assumiu a titularidade na vaga de Mercado, já na atual temporada, ele substitui Victor Gabriel e o recém-chegado Juninho.

Internacional foca em igualar outra marca de invencibilidade

Ao ultrapassar o feito da última temporada, o Colorado almeja atingir a invencibilidade de quase nove anos atrás. Na ocasião, foram 19 partidas em uma sequência de compromissos no Estadual, Primeira Liga e Campeonato Brasileiro de 2016. Com esta nova obsessão, o Internacional retorna aos gramados na próxima quarta-feira (16). Na oportunidade enfrentará o Palmeiras, às 19h30, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Brasileirão.

