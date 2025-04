Gols bizarros marcam partida do Campeonato Argentino

O embate entre Instituto e Deportivo Riestra , no último domingo (13), tinha tudo para ser apenas mais um na 13ª rodada do Campeonato Argentino. Porém, dois tentos que saíram com uma diferenciada “colaboração” de jogadores do Riestra tornaram o duelo em Córdoba bastante chamativo.

O primeiro dos gols bizarros no jogo do Argentino saiu quando o jogo já estava 1 a 0 para os mandantes. Após pegar a pelota com as mãos, o arqueiro Ignacio Arce tentou dar agilidade ao contra-ataque saindo com a bola nos pés. Porém, quase na altura do meio de campo, ele perdeu a bola e Lodico, que fez o tento de abertura do marcador, não hesitou em mandar um chute de muito longe e aumentar a dianteira do Instituto.

Como se não bastasse, a equipe que jogava com um a menos desde a expulsão de Facundo Miño, aos 14 do tempo complementar, ainda precisou lidar com um gol contra.

Em jogada de ataque do Deportivo Riestra que virou um contra-ataque dos anfitriões, Jonathan Dellarossa tentou fazer o cruzamento para Franco Díaz. Nesse sentido, o zagueiro Juan Randazzo evitou a ação ofensiva com um corte, mas viu a pelota ir na direção de sua própria meta e, com o desvio, tirar Arce totalmente da jogada.

Apesar do resultado negativo com gols bizarros, o Riestra segue na zona de classificação para as oitavas de final do Apertura argentino. A saber, a equipe está em quinto lugar, no Grupo B, com 19 pontos ganhos. O Instituto ocupa a última posição que garante vaga na próxima fase (oitavo lugar), com 14 pontos.