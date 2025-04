Ganso, do Fluminense, fala sobre possível volta ao Santos: ‘Quem sabe no futuro’

O meia Paulo Henrique Ganso, revelado pelo Santos, falou sobre uma possível volta ao antigo clube após a vitória do Fluminense sobre o próprio Peixe , no último domingo (13). Na zona mista do Maracanã, Ganso respondeu sobre a possibilidade, se mostrando grato ao Tricolor, mas deixando em aberto o futuro.

O craque também falou sobre o reencontro especial com Neymar, que voltou a atuar pelo Santos após um mês e meio parado por lesão. Ambos fizeram história atuando juntos pelo Peixe, conquistando inúmeros títulos entre 2009 e 2012.

“Sim, a gente falou no intervalo e depois no fim do jogo. Primeiro reencontro muito especial, mas, claro, com cada um defendendo seu lado. Agradecer por esse reencontro”, limitou-se.

Recuperado de uma miocardite no coração, Ganso também comentou sobre sua volta aos poucos. Afinal, contra o Santos, realizou seu terceiro jogo na temporada – os três de maneira consecutiva, saindo do banco. Ele ficou fora por quase quatro meses dos gramados por conta da condição.