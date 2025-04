Fluminense x Corinthians (feminino): onde assistir, escalações e mais

Com campanhas parecidas no Brasileirão, times medirão forças nesta terça-feira (15) no Rio de Janeiro, pela quinta rodada

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (15), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Com campanhas parecidas na competição, os times medirão forças no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Fluminense

Com sete pontos em quatro rodadas e ocupando a sétima colocação, o Fluminense busca a vitória diante do Corinthians para se manter no G8, que garante vaga na próxima fase. Até aqui, foram duas vitórias, um empate e uma derrota. Jogando em casa, empatou sem gols com o Internacional. A principal esperança de gols do Tricolor Carioca é a atacante Lelê.

Como chega o Corinthians

Após a derrota no Dérbi do último sábado para o Palmeiras, o Corinthians sente que uma pressão por resultados pode surgir caso não vença no Rio de Janeiro. O Timão é o quinto colocado, também com sete pontos, e soma duas vitórias, um empate e uma derrota. Sob o comando de Lucas Piccinato, o time aposta na atacante Ariel Godoi como principal arma ofensiva.

FLUMINENSE X CORINTHIANS

5ª rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 15/04/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Claudia; Karina, Gislaine, Yasmin e Sorriso; Claudinha, Xerife e Lurdinha; Raquel, Chú Santos e Lelê. Técnico: Hoffmann Túlio.

CORINTHIANS: Nicole; Paulinha, Mariza, Thais Regina (Leticia Teles) e Juliete; Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque (Leticia Monteiro) e Andressa Alves; Eudimilla (Gabi Zanotti), Jaqueline (Gisela Robledo) e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.