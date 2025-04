Fluminense mantém busca por investidor e ainda não tem proposta por SAF

Clube garante voto dos sócios no processo de transformação e negou que tenha condicionado a presença do presidente Mário Bittencourt

A diretoria tricolor defende a transformação em SAF e busca alguém que reconheça e valorize a grandeza do Fluminense. Além disso, o investidor deve ter compromisso com a excelência da base, visão competitiva por títulos, conexão emocional, prioridade em performance esportiva. Portanto, a preferência é por um tricolor.

O Fluminense realizou nesta segunda-feira (14) a reunião do Conselho Deliberativo, nas Laranjeiras, para esclarecer a condução do processo de transformação do clube em SAF. O presidente Mário Bittencourt e o vice Matheus Montenegro estiveram presentes e tiraram dúvidas dos conselheiros. Contudo, a diretoria destacou que ainda não recebeu propostas e mantém a busca por investidores.

Na apresentação do processo, a diretoria tricolor destacou que o investidor assumiria as dívidas, melhoraria a infraestrutura do CT Carlos Castilho e de Xerém, faria investimentos recorrentes na aquisição de atletas e folha salarial, garantindo competitividade, além de capital de giro, assumindo o risco quanto ao momento de venda dos atletas. Laranjeiras, no entanto, ficaria com o clube associativo.

O Fluminense também garantiu o voto dos sócios para definir a transformação em SAF. Além disso, a diretoria tricolor negou que tenha condicionado a venda à presença do presidente Mário Bittencourt na gestão como CEO.

