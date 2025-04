Fluminense e Santos prestam homenagem a Carlos Alberto Torres

Com a presença de Alexandre Torres, filho do eterno capita, clubes exibem, no Maracanã, uma estatueta do campeão da Copa do Mundo de 1970

Antes da vitória do Fluminense sobre o Santos por 1 a 0, no Maracanã, os clubes prestaram uma homenagem ao eterno capitão do tri Carlos Alberto Torres. Sendo assim, o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, entregou ao mandatário tricolor, Mário Bittencourt, e ao Museu do Maracanã uma estatueta do campeão da Copa do Mundo de 1970.

Dessa forma, o ex-zagueiro Alexandre Torres, filho do Capita, se emocionou com as homenagens e recebeu a camisa do Tricolor com seu nome e o número 2 às costas.