Flamengo muda estratégia para jogo da Libertadores na altitude

Os jogos na altitude são sempre uma dor de cabeça para os times brasileiros. Diante disso, o Flamengo mudou sua estratégia para a partida contra a LDU, na terça-feira (22/4), no estádio Casa Blanca, no Equador, pela terceira rodada do grupo C da Libertadores. O clube vão chegar dois dias antes do duelo para que os jogadores se adaptem ao clima e ambiente do país.

Possivelmente, o treino será no CT do Independiente del Valle, que também fica localizado em Quito. Mais experiente no torneio, LDU conta com a altitude de Quito (2.850 metros acima do nível do mar) como vantagem. A equipe atua no Estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca. O estádio tem capacidade para 41 mil pessoas.

Em outras ocasiões, o Flamengo viajou no dia do jogo para Quito. Por exemplo, nas partidas contra o Bolívar em 2024, a delegação pousou em Santa Cruz de la Sierra, que fica à nível do mar, e só foi para La Paz no dia do jogo. De acordo com relatos de especialistas, os jogadores tendem a sentir menos os efeitos da altitude, mas não há nada comprovado. Do outro lado, chegar antes também pode ser importante, pois o elenco se adapta às condições.

Por fim, o Flamengo ocupa a terceira posição com apenas três pontos e precisa de uma vitória para se manter vivo na Libertadores. Na segunda rodada, o Rubro-Negro perdeu para o estreante Central Córdoba, no Maracanã, e recebeu vaias da torcida.