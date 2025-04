Figueirense lança uniforme alternativo para a temporada 2025

Camisa, que conta com homenagem para a cidade de Florianópolis, tem faixa preta como principal novidade

O Figueirense lançou nesta segunda-feira (14), na inauguração de uma nova loja do clube, o segundo uniforme para a equipe usar ao longo desta temporada no Campeonato Brasileiro Série C.

Assim, a nova peça tem uma homenagem a Florianópolis, município que é sede do clube desde a fundação, em junho de 1921. Dessa forma, a blusa conta com a frase “Floripa, a Terra do Figueirense”.