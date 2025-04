Ex-Vasco, Maxi López faz manobra ousada e se torna proprietário de clube suíço

O ex-atacante já havia oficializado a compra do Birmingham, clube tradicional da Inglaterra, um ano após sua aposentadoria

Velho conhecido da torcida vascaína, o ex-atacante Maxi López fez um novo negócio ambicioso voltado aos negócios esportivos — área que tem se dedicado após pendurar as chuteiras. O argentino oficializou junto ao seu grupo, nesta segunda-feira (14), a aquisição de 40% das ações do FC Paradiso, clube que disputa a terceira divisão da Suíça. Ampliando, assim, seu portfólio como sócio de times de futebol.

A oficialização do negócio ocorreu através de um comunicado do próprio FC Paradiso, assinado pelo presidente Antonio Caggiano. A parceria tem como objetivo primário impulsionar o desenvolvimento do time por meio de iniciativas nas áreas de base. Há, ainda, outras metas mais ambiciosas voltadas ao marketing, gestão técnica e estrutura comercial.