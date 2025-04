Diretoria do Grêmio frisa apoio a Quinteros, apesar de novo tropeço

A derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na Arena no último domingo (13), causou irritação na torcida do Grêmio por nova performance negativa. Assim, após o apito final ecoaram vaias no estádio contra o técnico Gustavo Quinteros. Apesar do cenário de insatisfação, a diretoria do Imortal reforçou que mantém o apoio ao trabalho do comandante.

O vice de futebol do Tricolor Gaúcho, Alexandre Rossato, descartou qualquer chance de mudança no comando para o próximo compromisso do time. Inclusive, apontou que a avaliação interna é positiva e que ainda é necessário paciência