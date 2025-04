De novo? Suárez tenta morder companheiro de Inter Miami durante partida

O caso aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo, quando o Inter Miami vencia por 3 a 1 o jogo válido pela Copa dos Campeões da Concacaf. A confusão, portanto, começa após o zagueiro Marlon cometer uma falta. Na sequência, os jogadores das suas equipes começam uma discussão e um empurra empurra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Neste momento, Suárez chega para tentar separar os companheiros. Quando ele sente uma mão no seu resto, ele vira para tentar mordê-la, mas não consegue. A situação aconteceu na última quarta-feira (9), no entanto, o vídeo do momento viralizou nas redes sociais nas últimas horas.